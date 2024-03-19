Дом радио закроют на реставрацию. Перед этим в нем выступят MusicAeterna и Теодор Курентзис

Весной 2024 года петербургский Дом радио, который стал резиденцией оркестра и хора MusicAeterna, закроют на реставрацию. Об этом «Афише Daily» рассказали представители культурной площадки.
Перед закрытием, 31 марта и 1 апреля, вход в Дом радио сделают свободным — по регистрации. В эти дни команда институции представит проект «Дом радио. Транзит», посвященный их планам после возвращения в обновленную резиденцию.
Для посетителей откроют первый, второй, четвертый и шестой этажи. На них пройдут бесплатные события в знакомых для гостей площадки форматах: пляс, распев, инсталляции, кинопоказы и воркшоп Лаборатории экспериментального звука. Будут и платные события: концерты экспериментальной музыки, перформансы, премьеры от композиторов-резидентов и приглашенных художников.
31 марта в Доме радио выступит оркестр MusicAeterna с участием Теодора Курентзиса. На следующий день запланирован концерт экспериментальной музыки «Башня из слоновой кости IV». В нем участвуют резиденты площадки Алексей Ретинский, Вангелино Курентзис, Виктория Харкевич, Егор Ананко и Кирилл Архипов.
Посмотреть расписание, зарегистрироваться на ивент или купить билет можно на новом сайте площадки. К концу года сайт дополнят: там появится интернет-радио и архив материалов по истории Дома радио.
Реставрацию здания планируют завершить к концу 2026 года. Дом радио должен стать многофункциональной площадкой для творчества, культурного отдыха и развития. Пока здание будут осовременивать, команда MusicAeterna продолжит работать на других площадках. В планах — концерты, выставки и фестивали с близкими по духу артистами и институциями (в Петербурге, Москве и не только).