Дом радио закроют на реставрацию. Перед этим в нем выступят MusicAeterna и Теодор Курентзис

Реставрацию здания планируют завершить к концу 2026 года. Дом радио должен стать многофункциональной площадкой для творчества, культурного отдыха и развития. Пока здание будут осовременивать, команда MusicAeterna продолжит работать на других площадках. В планах — концерты, выставки и фестивали с близкими по духу артистами и институциями (в Петербурге, Москве и не только).