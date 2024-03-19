Только в семи странах мира качество воздуха соответствует рекомендациям ВОЗ

Сегодня в 18:38
Фото: Vlad Kutepov/Unsplash

Аналитики швейцарской компании IQAir опубликовали отчет о качестве воздуха в разных странах в 2023 году. Согласно ему, только в семи странах мира качество воздуха соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Специалисты исследовали данные о содержании в воздухе твердых частиц РМ 2.5 в 7812 населенных пунктах, расположенных в 134 странах. Их объем для безопасной жизни людей в среднем не должен превышать 5 микрограмм на кубометр.

В противном случае микроскопические частицы, попадающие в воздух, к примеру, вследствие промышленной деятельности и использования автомобилей, могут накапливаться в организме. Это, в свою очередь, может вызывать астму, рак, инсульт и другие проблемы со здоровьем.

Ученые пришли к выводу, что безопасное количество твердых частиц РМ 2.5 наблюдается только в Австралии, Гренаде, Исландии, Маврикии, Новой Зеландии, Финляндии и Эстонии.

Самый загрязненный воздух в 2023 году был в Бангладеше, Пакистане и Индии. Там объем твердых частиц PM 2.5 превышает норму ВОЗ более чем в десять раз.

В России наблюдения велись в 17 городах. Самый лучший воздух оказался в Челябинске: там уровень загрязнения составил 2,8 микрограмма на кубометр. Наиболее загрязненный воздух выявили в Красноярске (26 мкг/куб.м). В Москве уровень загрязнения составил 10,4 мкг/куб.м, в Петербурге — 7,0.

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