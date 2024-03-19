«Кто‑то убивает джедаев»: вышел первый трейлер сериала «Аколит»

На ютуб-канале Star Wars вышел дебютный трейлер сериала «Аколит». Его премьера состоится 4 июня.
Действие проекта развивается примерно за 100 лет до событий «Скрытой угрозы» — в эпоху Высшей Республики. Сюжет расскажет о бывшей падаванке, которая объединяется с мастером-джедаем, чтобы расследовать серию убийств и, возможно, раскрыть нечто более зловещее.
«Бывший падаван воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, но силы, с которыми они сталкиваются, оказываются более зловещими, чем они могли предположить», — гласит официальный синопсис сериала.
Главные роли в «Аколите» исполнили Ли Чжон Чжэ («Игра в кальмара»), Амандла Стенберг («Чужая ненависть»), Джоди Тернер-Смит («Анна Болейн»), Манни Хасинто («Топ Ган: Мэверик») и другие. Шоураннером, режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером выступил Лесли Хедленд («Жизни матрешки»).
«Аколит» станет первым из двух новых сериалов по «Звездным воинам», премьера которых состоится в этом году. «Опорная команда» Джона Уоттса также должна дебютировать в 2024 году, а главную роль в ней сыграет Джуд Лоу.