Во Флориде пациенту больницы вместо супа принесли мочу

Сегодня в 16:13
Фото: Bluebird Provisions/Unsplash

Во Флориде пациенту больницы вместо супа принесли мочу. Об этом сообщает Miami New Times.

В сентябре прошлого года Рональд Томпкинс-младший пришел навестить своего пожилого отца в медицинском центре West Boca Medical Center. В этот момент в палату зашел санитар, чтобы поставить поднос с супом рядом с кроватью мужчины.

Томпкинс-младший решил попробовать бульон, чтобы убедиться, что он не слишком горячий. Однако оказалось, что вместо супа его отцу принесли мочу.

«Томпкинс выплюнул мочу и был шокирован. Никаких объяснений, почему чашка с мочой оказалась на подносе с едой стационарного больного, не последовало», — говорится в иске мужчины, который он подал против больницы после инцидента.

По словам Томпкинса-младшего, после инцидента он испытал эмоциональное потрясение и был вынужден обратиться за медицинской помощью. «Медицинский центр проявил халатность, позволив своим сотрудникам работать как с доставкой еды, так и с мочой», — говорится в иске.

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