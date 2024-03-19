Во Флориде пациенту больницы вместо супа принесли мочу

В сентябре прошлого года Рональд Томпкинс-младший пришел навестить своего пожилого отца в медицинском центре West Boca Medical Center. В этот момент в палату зашел санитар, чтобы поставить поднос с супом рядом с кроватью мужчины.
Томпкинс-младший решил попробовать бульон, чтобы убедиться, что он не слишком горячий. Однако оказалось, что вместо супа его отцу принесли мочу.
«Томпкинс выплюнул мочу и был шокирован. Никаких объяснений, почему чашка с мочой оказалась на подносе с едой стационарного больного, не последовало», — говорится в иске мужчины, который он подал против больницы после инцидента.
По словам Томпкинса-младшего, после инцидента он испытал эмоциональное потрясение и был вынужден обратиться за медицинской помощью. «Медицинский центр проявил халатность, позволив своим сотрудникам работать как с доставкой еды, так и с мочой», — говорится в иске.