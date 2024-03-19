Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, не проголосовавших на выборах президента

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал выяснить, кто из местных муниципальных служащих и работников бюджетной сферы не проголосовал на выборах президента. По его мнению, такие люди не должны работать на госслужбе независимо от их квалификации.
«Сейчас за месяц всех проверим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», — сказал градоначальник на открытии отремонтированного Центра онкологической помощи. Его слова передает местное издание «Все новости».
При этом Пинаев похвалил горожан за высокую явку. По данным избиркома, в Нижнем Тагиле на выборах проголосовали 74,97% избирателей. Такая высокая явка, как отметил мэра города, ему даже не снилась. «Я не верил до последнего, что мы сможем это сделать», — поделился чиновник.
Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина России с целью принудить его к участию или неучастию в выборах, гласит пункт 3 статьи 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». За нарушение может грозить ответственность вплоть до уголовной (по статье 141 УК).