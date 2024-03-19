Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, не проголосовавших на выборах президента

«Сейчас за месяц всех проверим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», — сказал градоначальник на открытии отремонтированного Центра онкологической помощи. Его слова передает местное издание «Все новости».