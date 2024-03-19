Никулинский суд Москвы приговорил бывшего замминистра просвещения Марину Ракову к 5 годам колонии по делу о мошенничестве. По тому же делу бывший ректор «Шанинки» Сергей Зуев получил 4 года условно. О вердикте сообщил корреспондент «Осторожно, новости» из зала суда.
Кроме срока Раковой также назначили 900 тысяч рублей штрафа, а еще взыскали с нее 2,8 млн рублей в пользу РАНХиГС.
Прокуратура требовала отправить Ракову в колонию на восемь лет, а Зуева — на шесть с половиной лет. Ведомство не переубедило даже то, что руководителя вуза пришлось отправить в больницу в состоянии гипертонического криза и провести ему аортокоронарное шунтирование сердца.
Следствие считает, что Ракова вступила с Зуевым в сговор с целью хищения бюджетных средств. По его версии, бывшая чиновница похитила 21,2 млн рублей, когда возглавляемый ею Фонд новых форм развития образования заказал у «Шанинки» работы по проекту «Учитель будущего». Сотрудники ведомства посчитали, что выполненные работы не соответствовали техническим заданиям.
Согласно материалам дела, еще 20 млн были похищены в результате фиктивного устройства 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук, также 9 млн были украдены при фиктивном трудоустройстве помощницы Раковой и ее гражданского мужа в Федеральный институт развития образования.
Ракова и Зуев в общей сложности выплатили в казну 65 млн рублей, а также признали вину в совершении преступления в 2022 году. После этого их отпустили под домашний арест, а других фигурантов — под «запрет определенных действий».
Кроме министра и ректора по 3 года условно получили гражданский муж Раковой Артур Стеценко, исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова (она также должна выплатить 300 тыс. рублей) и экс-директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов.