Прокуратура требовала отправить Ракову в колонию на восемь лет, а Зуева — на шесть с половиной лет. Ведомство не переубедило даже то, что руководителя вуза пришлось отправить в больницу в состоянии гипертонического криза и провести ему аортокоронарное шунтирование сердца.