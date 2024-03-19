Мальчику попало шайбой по голове во время матча «Авангарда». Клуб отправит ему еще одну

Сегодня в 14:17
Фото: из соцсетей «Авангарда»

Шайба прилетела в голову мальчику во время матча хоккейного «Авангарда». Клуб отправит ему еще одну. Подарок маленькому фанату представители команды пообещали в беседе с журналистами «Подъема».

Инцидент случился во время второго периода матча ястребов против ярославского «Локомотива». Шайбу на трибуну отправил капитан омского клуба Дамир Шарипзянов, отмечают в «Комсомольской правде». Игра оказалась для команды неудачной — на домашней арене «Авангард» пропустил семь безответных шайб.

«Попала шайба в юного болельщика, оказывают ему помощь. Здоровья! Гости в полном составе тем временем», — говорилось в сообщении клуба во время игры.

Похоже, травма оказалась несерьезной, юный зритель вскоре вновь занял свое место.

«Наш наблюдатель сообщает, что болельщик вернулся на свое место. Рады!» — написала пресс-служба.

Клуб заявил, что папа мальчика решил не отправлять сына в больницу, а ушиб оказался несерьезным.

«С мальчиком все хорошо, шайба прошла по касательной. Отец написал отказ от госпитализации, после чего все вернулись на трибуны смотреть хоккей», — прокомментировали ситуацию в «Авангарде».

«От клуба обязательно будет сувенир, мы знаем, что мальчик хочет шайбу „Авангарда“», — добавили представители клуба.

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