В Петербурге хотят демонтировать знаменитую конку у метро «Василеостровская»

Администрация Петербурга планирует демонтировать кофейню в памятнике конке у станции метро «Василеостровская». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на инвестора реконструкции конки Бориса Чернышева.
По его словам, 11 марта он получил уведомление о необходимости освободить участок в течение трех дней. В устной беседе чиновники рекомендовали Чернышеву увезти конку хотя бы на дачу, потому что у них есть полномочия «вплоть до распила по частям».
Претензии к кофейне в конке возникли у Комитета имущественных отношений Петербурга (КИО). Там считают, что владельцы заведения используют городскую землю не по назначению.
В Петербурге рядом с метро могут быть только киоски с прессой, цветами или билетами — другой нестационарной торговли не предусмотрено. Конка по документам — газетный киоск, а значит, 70% ее торговой площади должно использоваться под продажу периодической печатной продукции. Это правило не соблюдается в данном случае, считают в КИО.
Оформить конку в качестве газетного киоска решили после реставрации, которая проходила с осени 2021 года по апрель 2022-го. Работы проводила компания «Глиссада», которая владеет памятником с 2004 года (сперва в нем продавали железнодорожные и авиационные билеты, но к 2021 году он превратился в мусорку). Чернышев профинансировал реконструкцию в 7,5 млн рублей, чтобы открыть в конке арт-кофейню.
Поскольку завесить все окна и двери газетами было невозможно, для них сделали специальные столешницы. За ними «многие люди в духе начала XX века действительно читали у окна, попивая чашку кофе», прокомментировал Чернышов.
Он отметил, что в 2022 году у городских властей такой формат не вызывал претензий. Однако «Фонтанка» не исключает, что с тех пор мог измениться метод подсчета площади — например, проверяющие могли посчитать не только киоск-вагон, но и всю композицию, включая коней и кучера.
Еще 30 ноября 2023 года арбитражный суд одобрил иск КИО о расторжении договора на участок с ООО «Глиссада», согласившись с чиновниками, что объект используется не по назначению. В КИО уточнили, что у ООО «Глиссада» есть также задолженность по аренде и оплате штрафа — всего порядка 300 тыс. рублей.
По словам Чернышева, впервые о претензиях городских властей он узнал на прошлой неделе, когда получил уведомление об освобождении участка.
15 марта объявление о продаже конки за 5 млн рублей появилось на Avito. Потенциальному покупателю предлагали использовать объект по назначению или «сохранить народный памятник с историей для себя».
«Размещение памятника на своем месте не устраивает город, поэтому продается как экспонат/павильон», — говорилось в сообщении. Сейчас объявление c Avito пропало — удалось ли найти конке нового собственника, пока неизвестно.
Чернышев заявил, что после публикации объявления с ним связалось множество жителей Васильевского острова, переживающих за судьбу памятника. «Так как законных оснований оставлять конку по ее родному адресу в настоящий момент у нас нет, ответов еще ниоткуда не получено, на дачу везти ее — кощунство, я принял решение продать композицию в добрые руки, потенциальные покупатели будут проверяться на порядочность, под ларек на вокзал я ее не отдам», — отметил он.