В Петербурге хотят демонтировать знаменитую конку у метро «Василеостровская»

Чернышев заявил, что после публикации объявления с ним связалось множество жителей Васильевского острова, переживающих за судьбу памятника. «Так как законных оснований оставлять конку по ее родному адресу в настоящий момент у нас нет, ответов еще ниоткуда не получено, на дачу везти ее — кощунство, я принял решение продать композицию в добрые руки, потенциальные покупатели будут проверяться на порядочность, под ларек на вокзал я ее не отдам», — отметил он.