Фигуру «Петербургского ангела» вернули в Измайловский сад

В Измайловский сад в Петербурге вернули фигуру ангела скульптора Романа Шустрова. Фото скульптуры на прежнем месте опубликовал местный депутат Борис Вишневский.
«Наш Петербургский ангел вернулся на прежнее место в Измайловском саду! Был сегодня на церемонии возвращения. С ним все в порядке, можно приходить его навещать», — написал депутат.
В конце февраля этого года «Петербургского ангела» спилили и увезли в Москву на выставку «Россия» на ВДНХ. На месте скульптуры появилась табличка с надписью «Я уехал на гастроли в Москву». На той же неделе на скамейке появилась его пластилиновая реплика.
Искусствоведка Ольга Шустрова, обладающая правами на произведения скульптора, заявила «Ротонде», что с ней демонтаж не согласовывали. Памятник состоял на балансе Молодежного театра на Фонтанке, они следили за целостностью, но не могли его перемещать.
«Это принадлежность города, принадлежность конкретного места. Памятники на выставки не возят, это нонсенс. У нас был долгий разговор, мне Ольга Николаевна [директор театра] позвонила, я была расстроена и долго плакала, потому что это нарушение вообще всех этических норм», — утверждала вдова Романа Шустрова и добавила, что в театре ей принесли извинения, но не предложили вернуть фигуру.
При этом в комитете по культуре «Ротонде» сказали, что ангел принадлежит городу, ведь театр получил право оперативного управления в 2021 году.
«Петербургский ангел» представляет собой скульптуру петербургского интеллигента с крыльями, в шляпе и шарфе. В левой руке он держит книгу, а в правой — зонт, которым укрывается от дождя. Местные жители также часто утепляли ангела шарфами и приносили ему конфеты.