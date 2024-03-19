Фигуру «Петербургского ангела» вернули в Измайловский сад

«Это принадлежность города, принадлежность конкретного места. Памятники на выставки не возят, это нонсенс. У нас был долгий разговор, мне Ольга Николаевна [директор театра] позвонила, я была расстроена и долго плакала, потому что это нарушение вообще всех этических норм», — утверждала вдова Романа Шустрова и добавила, что в театре ей принесли извинения, но не предложили вернуть фигуру.