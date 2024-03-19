9000 детей вывезут из Белгородской области из‑за обстрелов

Власти Белгородской области вывезут в другие регионы России порядка 9000 детей из‑за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России», его слова передает ТАСС.
«Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9000 детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 марта 1200 детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край. Система выстроена», — сказал он.
Глава региона добавил, что из‑за обстрелов на прошлой неделе погибли 16 человек, еще пострадали 98. В результате атаки во вторник пострадала несовершеннолетняя девушка.
Сегодня еще три человека получили серьезные ранения в результате воздушных ударов ВСУ по поселку Разумное. У 14-летнего подростка произошла частичная ампутация руки, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, писал Гладков в своем телеграм-канале.
По информации Минобороны, около 10.30 мск ВСУ атаковали Белгородскую область девятью снарядами, запущенными из RM-70 Vampire. Российские ПВО перехватили все объекты.