9000 детей вывезут из Белгородской области из‑за обстрелов

«Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9000 детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 марта 1200 детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край. Система выстроена», — сказал он.