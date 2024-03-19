Netflix выпустит сериал по роману Ю Несбе

Продюсированием сериала займется студия Working Title Films, работавшая над экранизацией еще одной книги Несбе — «Снеговика». Эта адаптация с Майклом Фассбендером вышла в 2017 году, стала поводом для множества мемов и получила негативные отзывы как критиков, так и зрителей (на IMDb у сериала лишь 5,2 балла).