Netflix выпустит сериал по роману Ю Несбе

Netflix готовит сериал по книге Ю Несбе «Пентаграмма» — пятому роману в цикле о детективе Харри Холе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сценарием займется сам Несбе, а режиссером выступит норвежец Эйстейн Карлсен, у которого вскоре выйдет сериал «So Long, Marianne», вдохновленный Леонардом Коэном. Карлсен также работал над сериалами «Лиллехаммер», «Выход есть» и «Даг».
Действие романа «Пентаграмма» разворачивается в Осло. Загадочный убийца оставляет под веком своей жертвы крошечный алмаз в форме пятиконечной звезды. Расследование поручают детективу Харри Холе и его давнему противнику — коррумпированному и безжалостному Тому Волеру. Город охватывает целая череда схожих убийств, и пятиконечная звезда может стать ключом к решению загадки.
Продюсированием сериала займется студия Working Title Films, работавшая над экранизацией еще одной книги Несбе — «Снеговика». Эта адаптация с Майклом Фассбендером вышла в 2017 году, стала поводом для множества мемов и получила негативные отзывы как критиков, так и зрителей (на IMDb у сериала лишь 5,2 балла).