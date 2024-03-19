Netflix выпустит сериал по роману Ю Несбе

Сегодня в 10:50
Фото: picture alliance/Getty Images

Netflix готовит сериал по книге Ю Несбе «Пентаграмма» — пятому роману в цикле о детективе Харри Холе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарием займется сам Несбе, а режиссером выступит норвежец Эйстейн Карлсен, у которого вскоре выйдет сериал «So Long, Marianne», вдохновленный Леонардом Коэном. Карлсен также работал над сериалами «Лиллехаммер», «Выход есть» и «Даг».

Действие романа «Пентаграмма» разворачивается в Осло. Загадочный убийца оставляет под веком своей жертвы крошечный алмаз в форме пятиконечной звезды. Расследование поручают детективу Харри Холе и его давнему противнику — коррумпированному и безжалостному Тому Волеру. Город охватывает целая череда схожих убийств, и пятиконечная звезда может стать ключом к решению загадки.

Продюсированием сериала займется студия Working Title Films, работавшая над экранизацией еще одной книги Несбе — «Снеговика». Эта адаптация с Майклом Фассбендером вышла в 2017 году, стала поводом для множества мемов и получила негативные отзывы как критиков, так и зрителей (на IMDb у сериала лишь 5,2 балла).

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