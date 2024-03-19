Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики

«До съемок в сериале я мало разбиралась в теме домашнего насилия и о проблемах подобного рода слышала крайне мало. Теперь я знаю, что в подобных условиях живет много людей, и это меня глубоко ранит и тревожит. Несмотря на давление, моя героиня старается добиться правды. Я думаю, что смогла бы пройти по ее пути, но сделала бы это намного конкретнее и убедительнее», — отметила Диана Арбенина, которая играет роль следовательницы.