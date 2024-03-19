Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики

На ютубе появился дебютный трейлер второго сезона детективного сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики. Первые серии нового сезона появятся в Kion 1 апреля, рассказали «Афише Daily» представители онлайн-кинотеатра.
В главных ролях — Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Илана Дылдина, Глеб Пускепалис и Мария Михалкова-Кончаловская.
Второй сезон начнется с убийства многодетного отца и успешного предпринимателя Григория Вишнева. Подозрения падают на его супругу Марину — на ноже, воткнутом в спину Григория, находят ее отпечатки. Во время расследования выясняется, что образ счастливой многодетной семьи был лишь фасадом, скрывающим домашнее насилие. Следовательница Анна вместе с адвокатом Идой должны узнать, кто на самом деле убил Григория и почему хотят подставить Марину.
«До съемок в сериале я мало разбиралась в теме домашнего насилия и о проблемах подобного рода слышала крайне мало. Теперь я знаю, что в подобных условиях живет много людей, и это меня глубоко ранит и тревожит. Несмотря на давление, моя героиня старается добиться правды. Я думаю, что смогла бы пройти по ее пути, но сделала бы это намного конкретнее и убедительнее», — отметила Диана Арбенина, которая играет роль следовательницы.
Первый сезон «Обоюдного согласия» вышел в Kion 18 марта 2022 года. В нем главные роли исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Шамиль Хаматов, Алла Михеева и Глеб Бочков. Первый сезон сериала получил премию «Большая цифра» и был показан на берлинском кинофестивале Berlin International TV Series Festival.