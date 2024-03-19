Сидни Суини объяснила, зачем снялась в «Мадам Паутине» и почему провал ее не беспокоит

Сидни Суини не расстроена провалом «Мадам Паутины». Участие в картине было лишь частью ее рабочих отношений со студией Sony Pictures. Об этом актриса рассказала в профайле GQ.
По ее словам, «Мадам Паутина» была для нее лишь частью работы. Хотя близкие Суини очень любят персонаж, она не переживала за результат, ведь успех зависел от нее в меньшей степени.
«Фильм такой большой, в нем задействовано так много людей. Меня просто наняли как актера, и я счастлива воплотить в жизнь персонаж, от которого в восторге мои маленькие кузены. В таком фильме я не могу контролировать результат, особенно если я не продюсер. Ты подписываешься на все, что происходит, и едешь дальше», — считает актриса.
Неудача фильма не скажется на ее желании вновь появиться в супергеройской ленте. «Наверное, если история неплохая и там соберется правильная команда, я бы с удовольствием снялась вновь», — делится Суини.
Артистка отметила, что съемки в «Мадам Паутине» даже помогли ей заработать несколько бонусов и выстроить отношения с киностудией. «Для меня этот фильм был кирпичиком, он позволил мне наладить отношения с Sony. Без „Мадам Паутины“ у меня не было бы отношений с теми, кто принимает там решения. Все, что я делаю в своей карьере, я делаю не ради одной картины, это ряд стратегических бизнес-решений. Благодаря ей я смогла продать [студии] „Кто угодно, кроме тебя“. А еще я смогла получить „Барбареллу“», — говорит она.
В романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя» Суини выступает не только в главной роли, но и в качестве продюсера. Фильм собрал 212 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 25 млн и получил нейтральные отзывы критиков.
Кроме того, в 2022 году стало известно, что она сыграет Барбареллу в ремейке картины 1968 года. Его режиссером может выступить Эдгар Райт. Дата релиза ленты пока не назначена.