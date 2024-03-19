Сидни Суини объяснила, зачем снялась в «Мадам Паутине» и почему провал ее не беспокоит

Артистка отметила, что съемки в «Мадам Паутине» даже помогли ей заработать несколько бонусов и выстроить отношения с киностудией. «Для меня этот фильм был кирпичиком, он позволил мне наладить отношения с Sony. Без „Мадам Паутины“ у меня не было бы отношений с теми, кто принимает там решения. Все, что я делаю в своей карьере, я делаю не ради одной картины, это ряд стратегических бизнес-решений. Благодаря ей я смогла продать [студии] „Кто угодно, кроме тебя“. А еще я смогла получить „Барбареллу“», — говорит она.