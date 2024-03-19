«Думаю, среда, в которой ты показываешь свою самую лучшую и смелую работу — это среда доверия, в которой люди чувствуют себя безопасно, чтобы рисковать и допускать ошибки. Я обнаружила у Стива просто потрясающую ясность, когда у него появляется мысль. Он также знает, как создать настоящую атмосферу безопасности», — рассказала о работе Томпсон.