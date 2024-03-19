На ютуб-канале One Media Coverage опубликовали трейлер фильма «Слушательница» («The Listener») — режиссерской работы Стива Бушеми («Зверофабрика», «Интервью») с Тессой Томпсон («Мир Дикого запада») в главной роли.
Героиня Томпсон по сюжету работает на кризисной горячей линии и по ночам отвечает на звонки людей, которым требуется помощь. Фильм предлагает провести одну ночь с девушкой и услышать истории ее собеседников.
Трейлер показал только Томпсон, однако в фильме также приняли участие Ребекка Холл («Годзилла против Конга»), Алиа Шокат («Разделение»), Маргарет Чо («Бортпроводница»), Дерек Сесил («Уроки химии»), Блю Дель Баррио, Джейми Гектор («Босх») и Логан Маршалл-Грин («Прометей»).
Кроме того, на экране можно будет увидеть собаку главной героини — ее «сыграл» пес Томпсон по кличке Колтрейн. Съемки всех сцен с участием актрисы заняли шесть дней — столько было у Томпсон между съемками четвертого сезона «Мира Дикого запада».
«Думаю, среда, в которой ты показываешь свою самую лучшую и смелую работу — это среда доверия, в которой люди чувствуют себя безопасно, чтобы рисковать и допускать ошибки. Я обнаружила у Стива просто потрясающую ясность, когда у него появляется мысль. Он также знает, как создать настоящую атмосферу безопасности», — рассказала о работе Томпсон.
Премьера фильма состоится 29 марта.