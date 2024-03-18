Умер фронтмен группы Cockey Rebel Стив Харли. Ему было 73 года

В английском графстсве Суффолк умер музыкант Стив Харли, известный как фронтмен рок-группы Cockney Rebel. Об этом сообщил The Guardian.
Харли скончался 17 марта в возрасте 73 лет после лечения от рака. По словам родственников, артист умер мирно дома в окружении семьи.
«Пение птиц в лесу, которое он так любил, звучало для него. Его дом был наполнен звуками и смехом его четырех внуков. Кем бы вы его ни знали, его сердце излучало только основные элементы. Страсть, доброту, щедрость. И многое другое, в изобилии», — заявили близкие Харли.
Они подчеркнули, что музыканта будет «отчаянно не хватать людям по всему миру».
Стив Харли родился в Лондоне 27 февраля 1951 года в семье джазового вокалиста. Свою первую гитару он получил от родителей на Рождество. Харли решил посвятить жизнь музыке и творчеству еще в подростковом возрасте.
Его карьера началась в 1971 году с выступлений в клубах. В 1972 году он вошел в состав группы Odin в качестве поющего ритм-гитариста и познакомился со скрипачом Джоном Крокером. Вместе с ним Харли основал годом спустя Cockney Rebel.
Коллектив выступал в жанра глэм-рока и быстро приобрел популярность у зрителей и музыкальных критиков. Песня «Make Me Smile» стала одним из самых транслируемых в Британии хитов.
В 1980-х годах Харли сконцентрировался на воспитании детей. Он уже не вел активную музыкальную деятельность, зато начал работать в театре, писал тексты для других исполнителей и был активистом, вел собственную программу на радио.
В октябре 2023 года Харли отменил запланированные концерты своего акустического коллектива и объявил, что лечится от рака. В декабре он поделился, что борется с болезнью и радуется тому, что она не затронула его голос. «Я пою и играю большинство вечеров», — признался музыкант.