Умер фронтмен группы Cockey Rebel Стив Харли. Ему было 73 года

«Пение птиц в лесу, которое он так любил, звучало для него. Его дом был наполнен звуками и смехом его четырех внуков. Кем бы вы его ни знали, его сердце излучало только основные элементы. Страсть, доброту, щедрость. И многое другое, в изобилии», — заявили близкие Харли.