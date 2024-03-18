Правящая партия Грузии готовит законопроект против ЛГБТ-пропаганды

«Наши оппоненты до сих пор готовятся бороться с незарегистрированными законами. Они были обучены. Тренинги были организованы Фондом развития ООН, где представители „Tbilisi Pride“ утверждали, что семинар проводился против российской дезинформации, а ПРООН заявляла, что финансировала тренинги, связанные с правами меньшинств. На самом деле темой обсуждения была защита псевдолиберальной пропаганды, и журналисты с самого начала распространяли информацию об этом», — заявил Мдинарадзе.