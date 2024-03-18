Правящая партия Грузии готовит законопроект против ЛГБТ-пропаганды

Правящая партия «Грузинская мечта» планирует на следующей неделе внести в парламент законопроект против пропаганды ЛГБТ. Об этом на брифинге заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, передает грузинский телеканал Pirveli.
«Наши оппоненты до сих пор готовятся бороться с незарегистрированными законами. Они были обучены. Тренинги были организованы Фондом развития ООН, где представители „Tbilisi Pride“ утверждали, что семинар проводился против российской дезинформации, а ПРООН заявляла, что финансировала тренинги, связанные с правами меньшинств. На самом деле темой обсуждения была защита псевдолиберальной пропаганды, и журналисты с самого начала распространяли информацию об этом», — заявил Мдинарадзе.
«Мы призываем ПРООН, а также другие донорские организации четко понимать, какую деятельность они на самом деле финансируют и на что тратятся деньги плательщиков наших дружественных и партнерских стран. Чтобы, например, права людей нетрадиционного образа жизни не путали с вредными последствиями пропаганды ЛГБТ», — добавил политик.
«Грузинская мечта» анонсировала законопроект, направленный на борьбу с ЛГБТ-пропагандой, в конце февраля. Мдинарадзе тогда осудил «псевдолибералов», которые, по его словам, навязывают понятия «родитель-один» и «родитель-два», а также выступают за то, чтобы дети сами выбирали себе пол. Говоря о Грузии, Мдинарадзе отметил попытки провести в стране недели прайда и проявляющиеся «элементы пропаганды» в кино.