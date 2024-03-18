Netflix показал тизер фильма «Джой», посвященного созданию технологии ЭКО

На ютуб-канале Netflix появился тизер фильма «Джой», который расскажет о создании технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и рождении с помощью нее первого «ребенка из пробирки».
Лента расскажет о событиях 1968–1978 годов. В их центре окажутся молодая медсестра, ученый-изобретатель и хирург-новатор. Они бросили вызов церкви, государству, медиа и медицине, чтобы на свет появилась Луиза Джой Браун.
Главные роли в картине сыграли Чарли Мерфи («Острые козырьки»), Томасин МакКензи («Кролик Джоджо»), Билл Найи («Реальная любовь»), Джеймс Нортон («Счастливая долина»), Риш Шах («Мисс Марвел»).
Режиссером проекта выступил Бен Тейлор («Половое воспитание», «Катастрофа»). Сценарий написали Рейчел Мейсон и Джек Торн («Темные начала», «Энола Холмс», «Чудо», «Опасный элемент»).
Когда «Джой» появится на стриминговом сервисе Netflix, пока неизвестно.