В Беларуси за БЧБ-символику задержали игрового стримера и главреда iXBT.games Виталия Казунова

Сегодня в 18:43
Фото: «Деплой»/YouTube

Белорусские силовики арестовали популярного игрового блогера и главного редактора портала iXBT.games Виталия Казунова. Видео со стримером в наручниках опубликовал телеграм-канал «Книга ГУ „База“», приближенный к силовым структурам республики.

На опубликованных кадрах Казунов говорит, что в 2020 году опубликовал в соцсетях аватарку с БЧБ-флагом, о чем раскаивается и «уже трижды пожалел» (бело-красно-белый-флаг был символом протестов против Александра Лукашенко).

Затем блогер добавляет, что «в процессе следствия было выяснено», что в 2017 году он выложил в фейсбуке* «забавную фотографию» с чернокожей девушкой в нацистской форме.

«Шутки шутками, но нацистская символика остается таковой, то есть запрещенной, и за это придется понести заслуженное наказание», — говорит Казунов. О каком именно наказании идет речь, он не уточняет.

В телеграм-канале «Книга ГУ „База“» говорится, что на стримера составили два протокола — за БЧБ-флаг и демонстрацию нацистской символики.

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