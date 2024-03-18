В Беларуси за БЧБ-символику задержали игрового стримера и главреда iXBT.games Виталия Казунова

На опубликованных кадрах Казунов говорит, что в 2020 году опубликовал в соцсетях аватарку с БЧБ-флагом, о чем раскаивается и «уже трижды пожалел» (бело-красно-белый-флаг был символом протестов против Александра Лукашенко).