Творческое объединение «Кружок» объявило о закрытии

Творческое объединение «Кружок» Стаса Фалькова объявило о закрытии. Об этом его авторы рассказали в соцсетях.
Причины закрытия не уточняются. До 18 апреля на сайте «Кружка» можно приобрести любую вещь из коллекций со скидкой 50%.
«Вот и подошла к концу наша история. Хотим сказать спасибо всем причастным, с кем мы прошли этот путь, с кем пускались в мир удивительных фантазий и с кем вместе искали ответы на вопросы познания», — говорится в прощальном посте.
«Кружок» — творческое объединение, путь которого начался в 2015 году, когда Стас Фальков решил создать свой онлайн-журнал о фотографии kruzhok.moscow. Позже он стал печатать свои фотографии на одежде, что переросло в полноценный бренд.
В декабре 2022-го «Кружок» выпустил совместную коллаборацию с правозащитной организацией «Команда против пыток»*. В проекте приняли участие художники и художницы Даша Патрик, Никита Лофер, Миша Горячкин и Стася Соколовская.
*«Команда против пыток» внесена Минюстом в реестр иноагентов.