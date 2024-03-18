Творческое объединение «Кружок» объявило о закрытии

Сегодня в 18:23
Фото: из соцсетей «Кружка»

Творческое объединение «Кружок» Стаса Фалькова объявило о закрытии. Об этом его авторы рассказали в соцсетях.

Причины закрытия не уточняются. До 18 апреля на сайте «Кружка» можно приобрести любую вещь из коллекций со скидкой 50%.

«Вот и подошла к концу наша история. Хотим сказать спасибо всем причастным, с кем мы прошли этот путь, с кем пускались в мир удивительных фантазий и с кем вместе искали ответы на вопросы познания», — говорится в прощальном посте.

«Кружок» — творческое объединение, путь которого начался в 2015 году, когда Стас Фальков решил создать свой онлайн-журнал о фотографии kruzhok.moscow. Позже он стал печатать свои фотографии на одежде, что переросло в полноценный бренд.

В декабре 2022-го «Кружок» выпустил совместную коллаборацию с правозащитной организацией «Команда против пыток»*. В проекте приняли участие художники и художницы Даша Патрик, Никита Лофер, Миша Горячкин и Стася Соколовская.

*«Команда против пыток» внесена Минюстом в реестр иноагентов.

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