В организмах почти всех птиц в Антарктике нашли микропластик

Итальянские ученые обнаружили микропластик в организмах почти всех изученных морских птиц, обитающих в Антарктике. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Marine Science.
Авторы работы проанализировали 1100 образцов, связанных с жизнедеятельностью птиц за 1983–2023 годы. В частности, исследователи изучили содержимое желудка, зоба, гуано и остатков переваренной пищи.
Выяснилось, что микропластик заглатывали 13 видов птиц: малые гагарки, глупыши, бургомистры, толстоклювые кайры, пингвины, буревестники и другие. Микропластик найден в 97% образцов из Антарктики и 90% — из Арктики. В организме одной птицы обнаружено целых 36 фрагментов пластика.
Чаще всего в пищеварительную систему пернатых попадали полиэтилен, полипропилен и полистирол. Ученые отмечают, что птицы обычно заглатывают пластик вместе с пищей, не замечая его.
По словам исследователей, поглощение птицами пластика — это «крупномасштабная проблема» для дальнейшего существования видов. При этом она непосредственно связана с деятельностью человека: чем более активным становится судоходство, тем чаще животные поглощают пластик.
На данный момент в Арктике обитает 64 вида морских птиц, в Антарктиде — 43. Вместе с тем за последние годы их численность продолжает снижаться, что свидетельствует о необходимости принятия новых мер по их сохранению.