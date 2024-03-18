Эд Ширан спел на панджабском языке во время концерта в Индии

Этот не первый раз, когда Досандж работает вместе с западной звездой. В прошлом году он выпустил песню «Hass Hass» с Сией на фите. «Сначала Сиа, теперь Эд, Дилджит заставит всех петь на пенджаби», — отреагировал один из поклонников.