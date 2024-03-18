Эд Ширан спел на панджабском языке во время концерта в Индии

Эд Ширан впервые в жизни спел на панджабском языке во время выступления в Мумбаи. Поклонники пришли в восторг.
Он пригласил на сцену индийского певца и актера Дилджита Досанджа, чтобы тот выступил перед 50-тысячной аудиторией. Они вместе исполнили хит Досанджа «Lover» на пенджаби.
«Сегодня вечером в Мумбаи я пригласил Дилджита Досанджа и впервые спел на пенджаби. У меня было такое невероятное время в Индии, впереди еще много интересного», — написал в своих соцсетях Ширан.
Этот не первый раз, когда Досандж работает вместе с западной звездой. В прошлом году он выпустил песню «Hass Hass» с Сией на фите. «Сначала Сиа, теперь Эд, Дилджит заставит всех петь на пенджаби», — отреагировал один из поклонников.
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