Вышел трейлер серии фильмов Кевина Костнера «Горизонты»

Студия Warner Bros. представила дебютный трейлер цикла фильмов Кевина Костнера «Горизонты». Премьера первой картины состоится 28 июня, а второй — 16 августа 2024-го.
Ленты расскажут о событиях Гражданской войны в США с 1861 по 1865 год. Соавтором сценария выступил Джон С.Бэрд, снявший «Тетрис» и «Грязь».
Костнер не только срежиссировал фильмы, но и сыграл в них главную роль. Также в актерский состав вошли Сиенна Миллер («Снайпер»), Сэм Уортингтон («Аватар»), Джена Мэлоун («Голодные игры»), Оуэн Кроусо («Стальная звезда»), Татанка Минс («Убийцы цветочной луны»), Элла Хант («Анна и апокалипсис»), Тим Гини («Рожденные ветром») и многие другие.
«Горизонты» станут пятой работой Костнера как режиссера. Среди других его проектов в качестве постановщика — «Открытый простор», «Почтальон», «Водный мир» и «Танцы с волками», за который получил «Оскара» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».