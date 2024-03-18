Вышел трейлер серии фильмов Кевина Костнера «Горизонты»

Костнер не только срежиссировал фильмы, но и сыграл в них главную роль. Также в актерский состав вошли Сиенна Миллер («Снайпер»), Сэм Уортингтон («Аватар»), Джена Мэлоун («Голодные игры»), Оуэн Кроусо («Стальная звезда»), Татанка Минс («Убийцы цветочной луны»), Элла Хант («Анна и апокалипсис»), Тим Гини («Рожденные ветром») и многие другие.