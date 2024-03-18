«В старшей школе у меня была не самая интересная жизнь, большую часть времени я проводил за чтением или учебой. Я часто включал [„Дюну“] на фоновый просмотр или же просто садился и смотрел ее. Я запомнил сценарий и записывал его в школе, когда мне становилось скучно», — рассказал Мак.