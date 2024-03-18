Мегафанат «Дюны» по имени Мак Джей (Mac J.) посмотрел фильм 2021 году более 200 раз, каждый раз выучивая сценарий наизусть. В своем твиттере он ведет отчеты о количестве просмотров ленты.
С фанатом франшизы поговорило издание Inverse. Молодой человек впервые прочитал роман «Дюна» в 2018 году, когда учился в школе, и сразу увлекся этой вселенной, а после выхода фильма Дени Вильнева его одержимость вышла на новый уровень: около 20 раз он ходил в кинотеатр и более 200 раз включал ленту на HBO Max.
«В старшей школе у меня была не самая интересная жизнь, большую часть времени я проводил за чтением или учебой. Я часто включал [„Дюну“] на фоновый просмотр или же просто садился и смотрел ее. Я запомнил сценарий и записывал его в школе, когда мне становилось скучно», — рассказал Мак.
С выходом сиквела «Дюны» походы Мака в кинотеатрах возобновились. В минувшие выходные, на которые выпал 17-й поход на фильм, он написал в соцсетях, что «у него заканчиваются деньги». Сейчас фанат франшизы учится в колледже и изучает английский язык.
По мнению Мака, смотреть «Дюну-2» нужно обязательно в IMAX. «Я смотрел в стандартном формате — и это совсем не то самое. Я представить себе не могу, как смотреть ее на стриминге», — признался он. Студент даже собирается в поездку, чтобы посетить редкий сеанс с 70-миллиметровой версией в формате IMAX.
Ранее «Афиша Daily» делилась историей журналиста Variety, который посмотрел сиквел «Дюны» в кинотеатре одним из первых. В день премьеры в США, 1 марта, в соцсетях смеялись над людьми, купившими билеты на один из самых первых показов в 3 часа ночи, их называли чудаками.