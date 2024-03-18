Financial Times рассказала об эксплуатации девочек в католической организации «Опус Деи»

Например, женщину по имени Энн Мари Аллен, попавшую в организацию 46 лет назад, заставили бесплатно работать в кейтеринге. На место работы на тот момент 15-летней девочке приходилось ездить в другой город без родителей. FT отмечает, что «Опус Деи» лишала подопечных свободы передвижения. У большинства из них также не было банковских счетов, им запрещали заводить семью и смотреть телевизор.