Financial Times рассказала об эксплуатации девочек в католической организации «Опус Деи»

Влиятельная католическая организация «Опус Деи» десятилетиями принуждала к работе девочек по всему миру под предлогом «обретения святости в повседневной жизни». Об этом рассказало издание Financial Times в своем расследовании.
Журналистка Антония Канди провела интервью с 16 женщинами, работавшими домашней прислугой в США, Европе, странах Латинской Америки и Африки с 1977 по 2020 годы по указанию «Опус Деи». Организация предлагала девушкам из рабочих семей получить образование в обмен на «духовно полезный» труд.
Авторка расследования утверждает, что «Опус Деи» проводила систему жестокого психологического давления, по сути принуждая девочек к рабскому труду. Когда у подопечных все же получалось освободиться от неоплачиваемой работы, лишь некоторые из них получали минимальные социальные выплаты. Большинство же оставалось ни с чем.
Например, женщину по имени Энн Мари Аллен, попавшую в организацию 46 лет назад, заставили бесплатно работать в кейтеринге. На место работы на тот момент 15-летней девочке приходилось ездить в другой город без родителей. FT отмечает, что «Опус Деи» лишала подопечных свободы передвижения. У большинства из них также не было банковских счетов, им запрещали заводить семью и смотреть телевизор.
По информации издания, на 2024 год численность организации по всему миру достигает 95 тыс. человек. Канди связалась с 40 бывшими и действующими членами «Опус Деи», большинство из которых подтвердили систематическую эксплуатацию девочек. При этом представители организации утверждают, что такие случаи остались в прошлом.