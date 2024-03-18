Посмотрите геймплейный трейлер симулятора муравья Empire of the Ants

В сети появился геймплейный трейлер видеоигры Empire of the Ants. Ее премьера состоится в этом году на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Точная дата не называется.
Тайтл основан на популярном романе Бернарда Вербера «Муравьи». Игроку предстоит исследовать микроскопическую лесную экосистему в роли 103 683-го муравья, поклявшегося защищать свою колонию, чего бы это ни стоило.
В игре также придется расширять муравейник, укреплять армию, заключать альянсы с другими лесными жителями, а еще участвовать в завоеваниях новых земель.
Empire of the Ants разработана французской студией Tower Five на движке Unreal Engine 5. Авторы обещают фотореалистичное погружение в мир муравьев.
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