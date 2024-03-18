Учитель в США ведет литературные уроки по изучению видеоигр. Ученики проходят Red Dead Redemption

Учитель в США начал знакомить старшеклассников с дилогией Red Dead Redemption в рамках курса по изучению видеоигр в контексте литературы. Он рассказал об этом в своем аккаунте на Reddit.
Пользователь под ником AnonymousCerealBowl подготовил для учеников задания: им нужно записывать моральные решения своих персонажей во время прохождения, подготовить эссе и ответить на вопросы. Учитель показал, как выглядят бланки с вопросами и попросил советов у комментаторов.
Выбор на Red Dead Redemption пал после голосования. С прошлого года AnonymousCerealBowl рассказывает о формате преподавания по видеоиграм, который показал положительные результаты. Его программа даже получила грант, с которого он закупил 20 штук Xbox Series S, три Nintendo Switch и PS5, а также оформил годовую подписку Game Pass для подопечных.
Занятия учителя посещают 32 человека, некоторым из них он купил устройства сам. Разработчики The Stanley Parable и Hades сами представляли копии игр для всего класса.
В 2017 году учитель литературы старших классов Артем Новиченков написал для «Афиши Daily» колонку, в которой порассуждал о пользе от видеоигр, которой едва ли не больше, чем от книг, и зачем позволять ребенку играть ровно столько, сколько ему хочется