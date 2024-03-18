Учитель в США ведет литературные уроки по изучению видеоигр. Ученики проходят Red Dead Redemption

Выбор на Red Dead Redemption пал после голосования. С прошлого года AnonymousCerealBowl рассказывает о формате преподавания по видеоиграм, который показал положительные результаты. Его программа даже получила грант, с которого он закупил 20 штук Xbox Series S, три Nintendo Switch и PS5, а также оформил годовую подписку Game Pass для подопечных.