Джон Бон Джови заявил, что вряд ли продолжит туры после операции на голосовых связках

Певцу пришлось перенести операцию после того, как одна из его голосовых связок атрофировалась. «Обе связки должны выглядеть одинаково, а у меня одна была размером с большой палец (как и должна), а другая — тонкая, как мизинец. Та, что больше, начала давить на вторую. Из‑за этого я плохо пел», — рассказал фронтмен.