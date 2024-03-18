Джон Бон Джови заявил, что вряд ли продолжит туры после операции на голосовых связках

Вокалист рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови вряд ли сможет продолжить активную концертную деятельность после операции на голосовых связках. Об этом певец рассказал в интервью бостонскому радио Mix 104.1.
По словам артиста, он надеялся отправиться в тур после предстоящего альбома группы «Forever», однако после сложной операции он сомневается, что это возможно.
«Я бы очень хотел поехать в турне в следующем году, но я все еще восстанавливаюсь после серьезной процедуры. Я на пути к выздоровлению и смог записывать по песне в день для новой пластинки», — поделился Бон Джови.
«Моя цель — вернуться к тому, чтобы выступать с сетами по 2,5 часа четыре дня в неделю месяцами напролет. Я стремлюсь к этому», — добавил он.
Певцу пришлось перенести операцию после того, как одна из его голосовых связок атрофировалась. «Обе связки должны выглядеть одинаково, а у меня одна была размером с большой палец (как и должна), а другая — тонкая, как мизинец. Та, что больше, начала давить на вторую. Из‑за этого я плохо пел», — рассказал фронтмен.
Последняя на сегодняшний день пластинка коллектива «2020» вышла 4 года назад. В 2018-м Bon Jovi были включены в Зал славы рок-н-ролла.