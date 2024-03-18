Билли Ди Уилльямс о Дональде Гловере: «Есть только один Лэндо Калриссиан»

Билли Ди Уилльямс, сыгравший Лэндо Калриссиана в оригинальной трилогии «Звездных войн», поделился мыслями о недавней версии своего персонажа в исполнении Дональда Гловера, передает Variety.
«Я пообедал с ним. Он прекрасный молодой человек, очень талантливый. Но я не увидел в нем Лэндо. Когда речь заходит об этом герое, есть только один Калриссиан. Я придумал этого персонажа», — рассказал Уильямс.
Актер также поделился единственным советом, который он дал своему последователю. «Я сказал ему всего два слова: „Будь обаятельным“. Это все, что мне нужно было сказать. Да и больше я ничего не придумал», — добавил он.
Гловер сыграл Лэндо в картине «Хан Соло» 2018 года — спин-оффе «Звездных войн». В 2020 году Disney+ анонсировала сериал о Калриссиане от создателя «Уважаемых белых людей» Джастина Симиена. В 2023-м появилась информация, что Гловер не только сыграет главную роль, но и станет соавтором сценария вместе со своим братом Стивеном, а сам проект выйдет в формате полнометражного фильма.
«Гловер — часть нового поколения актеров. Он очень креативный парень. Не мне сейчас говорить, что он должен делать с этим персонажем. Я отвечал за XX век, он отвечает за XXI», — заметил Уилльямс.
На вопрос, готов был бы он вернуться к роли Лэндо в другом проекте по «Звездным войнам», актер ответил: «Заплатите мне кучу денег, и продам свою душу».