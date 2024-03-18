Умер американский пианист Байрон Дженис

Легендарный классический пианист Байрон Дженис скончался в возрасте 95 лет, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на семью музыканта.
«На протяжении 58 лет мне выпадала честь любить и быть любимой не только одним из величайших артистов XX века, но и прекрасным человеком, который достиг наивысшей точки своего таланта», — написала жена Джениса Мария Купер, дочь актера Гэри Купера.
За свою 85-летнюю карьеру Дженис — ученик Владимира Горовица — отыграл множество концертов, исполняя произведения Баха, Шопена, Моцарта, Рахманинова и Прокофьева. В 1962 году он был удостоен Международной музыкальной премии Харриет Коэн в Лондоне.
Во времена холодной войны Байрон стал первым американским артистом, принявшим участие в культурном обмене между США и СССР в 1960 году.