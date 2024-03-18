Памфилова отчиталась о рекордной явке. В голосовании поучаствовали более 87,1 млн человек

На выборах президента РФ в 2024 году зафиксирована рекордная явка, передает ТАСС заявление главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. В голосовании, по ее данным, приняли участие 87 113 127 человек.
Памфилова посчитала возможным подвести итоги на основании того, что 99,74% протокола уже введены в госсистему «Выборы». Почти 10 млн избирателей, по сведениям ЦИК, отдали свой голос через приложение «Мобильный избиратель» и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
ЦИК запланировала 21 марта провести заседание, на котором подведут официальные итоги выборов. По данным экзитпола ВЦИОМ, Путин займет первое место на выборах президента РФ с 87% голосов. Следом идут Николай Харитонов (4,6%) от КПРФ, Владислав Даванков от «Новых людей» (4,2%) и Леонид Слуцкий от ЛДПР (3%).
ЦИК опубликовала статистику по явке на выборах президента РФ за все годы. Так, следом за утверждаемым рекордом идут голосования за главу государства 1991 года (74,66%), 2008-го (69,81%) и первого тура 1996-го (69,79%). Самый низкий показатель, по данным ведомства, зафиксировали в 2004-м — 64,39%.