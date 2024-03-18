Памфилова отчиталась о рекордной явке. В голосовании поучаствовали более 87,1 млн человек

ЦИК опубликовала статистику по явке на выборах президента РФ за все годы. Так, следом за утверждаемым рекордом идут голосования за главу государства 1991 года (74,66%), 2008-го (69,81%) и первого тура 1996-го (69,79%). Самый низкий показатель, по данным ведомства, зафиксировали в 2004-м — 64,39%.