Николас Кейдж сыграет в новом фильме Вернера Херцога

Фильм основан на реальных событиях. Его сюжет разворачивается в 1977 году. Кейдж исполнит роль Тони Киритсиса, бывшего риелтора, который объявляет войну ипотечному банкиру, перешедшему ему дорогу, требуя от последнего 5 млн долларов и личное извинение.