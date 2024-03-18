Николас Кейдж сыграет в новом фильме Вернера Херцога

Сегодня в 10:38
Фото: кадр из фильма «Плохой лейтенант»/Premium Film

Николас Кейдж присоединится к актерскому составу предстоящего фильма Вернера Херцога под названием «Dead Man’s Wire», передает инсайдер Дэниел Ричман.

Съемки картины стартуют в 2024 году в штате Кентукки. Сценарий проекта написал Остин Колодни, работавший над лентами «Когда время стало громче» и «Безумный хит».

Фильм основан на реальных событиях. Его сюжет разворачивается в 1977 году. Кейдж исполнит роль Тони Киритсиса, бывшего риелтора, который объявляет войну ипотечному банкиру, перешедшему ему дорогу, требуя от последнего 5 млн долларов и личное извинение.

В последний раз Кейдж работал с Херцогом в 2009 году над картиной «Плохой лейтенант» — ремейком одноименного триллера Абеля Феррары 1992 года.

Для легендарного немецкого режиссера, известного по лентам «Носферату: Призрак ночи», «Фицкарральдо» и «Агирре, гнев Божий», предстоящий проект станет уже 22-м полнометражным игровым фильмом.

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