Умер сценарист «Король говорит!» Дэвид Сайдлер

Дэвид Сайдлер, британо-американский сценарист, лауреат премий «Оскар» и BAFTA, скончался в возрасте 86 лет, передает Variety.
«Дэвид провел свои последние моменты в своей любимой части мира — Новой Зеландии, занимаясь своим любимым делом — рыбалкой», — написала менеджерка сценариста. «Уверена, именно такую концовку он написал бы сам», — добавила она.
Сайдлер получил «Оскара» в 2010 году за сценарий к фильму «Король говорит!» режиссера Тома Хупера. Фильм также получил награду в номинации «Лучший фильм».
Автор также работал над множеством телевизионных проектов, включая «Онассис: Самый богатый человек в мире», «Такер: Человек и его мечта», а также сериалами «Сын дракона», «Дни нашей жизни» и «Главный госпиталь».