В Перми пенсионерка взорвала петарду в избирательном участке

В Перми пенсионерка взорвала петарду в туалете ДК Солдатова — в здании находился избирательный участок. Первым об этом написал телеграм-канал Baza.
64 летняя женщина принесла на участок пакет, охранник его осмотрел и не нашел ничего запрещенного, пишет канал. По словам очевидцев, перед взрывом пенсионерка разговаривала с кем‑то по телефону. Источник медиа предполагает, что она могла общаться с мошенниками.
По информации Baza, из здания эвакуировали 50 человек, однако единственной пострадавшей оказалась сама женщина, ей оторвало руку.
В Министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили факт взрыва. «В результате воспламенения женщина получила травму руки. Ей оказана необходимая медицинская помощь, она госпитализирована. Иных пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку», — приводит комментарий ведомства 59.ru.
В избирательной комиссии заявили, что инцидент не повлиял на их работу. Голосование было завершено до взрыва, а членов избирательной комиссии перевели в другое помещение.
«В помещении ДК Соддатова расположены два УИК. Они расположены вдали от места происшествия. Голосование на этих участках к моменту инцидента было завершено. Сейчас УИКи в полном составе переведены в резервное помещение. Ими ведется подсчет голосов. На избирательный процесс инцидент никак не повлиял», — говорится в сообщении комиссии.