Бруно Марс должен казино больше 50 млн долларов

«Я помню свою первую ставку, у меня задрожала рука. Один парень заметил это, и мне стало очень неловко. Но тебе нужно когда‑нибудь проиграть. Нужно проиграть, чтобы ты мог выиграть и чтобы понять игру», — говорил он, добавляя, что в тот вечер проиграл последние 100 долларов.