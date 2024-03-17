Бруно Марс должен казино больше 50 млн долларов

Бруно Марс проиграл огромную сумму денег в казино и находится в долгах, рассказали инсайдеры изданию NewsNation.
По их информации, певец должен больше 50 млн долларов компании MGM Resorts, одному из крупнейших владельцев казино и парков развлечений по всей Америке. Артиста подвела страсть к покеру и большим ставкам, уточняют собеседники издания.
В 2016 году Марс заключил многолетний контракт с фирмой, теперь его концерты проходят только в ее заведениях. Однако зависимость звезды от азартных игр может поставить рабочие отношения под угрозу.
«[MGM] по сути владеет им. Он зарабатывает 90 млн долларов в год (60 млн после уплаты налогов) на сделке с казино, но также ему приходится возвращать долг», — отметил инсайдер.
Кроме выступлений 38-летний исполнитель также запустил коктейль-бар в одном из отелей MGM. NewsNation сообщает, что в работе находится и другой проект.
В 2013 году в интервью GQ Марс вспоминал, что стал играть в казино с 19 лет еще задолго до прихода популярности.
«Я вел себя как пустозвон. Таких обычно обдирают до нитки. Такие начинают ставить все больше после первого поражения. И затем они расстаются со всеми деньгами», — делился музыкант.
«Я помню свою первую ставку, у меня задрожала рука. Один парень заметил это, и мне стало очень неловко. Но тебе нужно когда‑нибудь проиграть. Нужно проиграть, чтобы ты мог выиграть и чтобы понять игру», — говорил он, добавляя, что в тот вечер проиграл последние 100 долларов.
Позже в шоу Carpool Karaoke Марс говорил, что покерные выигрыши некоторое время позволяли ему снимать жилье в Лос-Анджелесе.