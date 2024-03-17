В работах ученой Гарвардского университета, изучавшей честность, нашли признаки фальсификации

Так, в исследовании 2012 года Джино и четыре соавтора писали, что люди честнее заполняют налоговые и страховые документы, если их просят писать ответы в верхней, а не нижней части листа. Работа заработала популярность и часто цитировалась, но в то же время вызвала подозрения. Позже в ней нашли «фальшивые данные».