В работах ученой Гарвардского университета, изучавшей честность, нашли признаки фальсификации

Расследование Гарвардского университета в отношении известной ученой-бихевиористки Франчески Джино выявило фальсификации в ее работах. Женщину рекомендовано уволить, передает The Wall Street Journal.
В своих научных исследованиях она Джино писала, почему люди обманывают. Ученая Гарвардской школы бизнеса, как выяснили коллеги, корректировала данные наблюдений в четырех исследованиях, чтобы их результаты подтверждали ее гипотезы. Согласно отчету вуза, Джино допустила наличие неточностей в работах из‑за ошибок при обработке данных или злых намерений ее коллег.
Так, в исследовании 2012 года Джино и четыре соавтора писали, что люди честнее заполняют налоговые и страховые документы, если их просят писать ответы в верхней, а не нижней части листа. Работа заработала популярность и часто цитировалась, но в то же время вызвала подозрения. Позже в ней нашли «фальшивые данные».
Расследование проводилось в 2022 и 2023 годах. Трое преподавателей Гарвардской школы бизнеса провели разговоры с Джино и ее коллегами, а также просмотрели ее данные, электронные письма и рукописи статей. У них получился почти 1300-страничный отчет.