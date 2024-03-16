В Армении начались испытания скафандров и роботов для полета на Марс

«Мы много тренировались, чтобы быть в хорошей форме и быть в состоянии работать в таких скафандрах, [которые весят почти 50 килограмм]», — рассказала командир миссии «аналоговых астронавтов» Аника Мехлис. На подготовку оборудования уходит около двух-трех часов. Участники испытаний проходят такой же строгий отбор, как и реальные астронавты.