В Армении начались испытания скафандров и роботов для полета на Марс

Немецкие ученые приступили к тестам скафандров и роботов для будущих полетов на Марс неподалеку от села Армаш в Армении. Топография страны напоминает рельеф планеты, передает издание Bild.
Испытание проводят исследователи из Вюрцбургского университета в Германии. В них участвуют две женщины и четверо мужчин в абсолютной изоляции. Космические костюмы рассчитаны на погоду на Марсе, где температура колеблется от минус 133 до плюс 27 градусов.
Станция управления создана при участии Австрийского космического форума и Армянского космического агентства. Радиообмен искусственно имитирует 10-минутную задержку, которая есть при передаче сигнала между Землей и Марсом.
«Мы много тренировались, чтобы быть в хорошей форме и быть в состоянии работать в таких скафандрах, [которые весят почти 50 килограмм]», — рассказала командир миссии «аналоговых астронавтов» Аника Мехлис. На подготовку оборудования уходит около двух-трех часов. Участники испытаний проходят такой же строгий отбор, как и реальные астронавты.
«Аналоговые астронавты» должны проверять оборудование для обнаружения следов жизни на Марсе, а также тестировать в Армении роботов, которые будут создавать 3D-карту региона, брать образцы почвы и перевозить тяжелые грузы. Они будут работать до начала апреля.