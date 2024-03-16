В США задержали контрабандиста за провоз 40 черепах в носках

Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США задержала уроженца Китая Сай Кын Тина. В июне 2023 года мужчина получил почтой четыре коробки с носками, но вместе с бельем в них нашли десятки редких земноводных. Все они должны были попасть к нему домой. На прошлой неделе ему было официально предъявлено обвинение.