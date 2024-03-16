В США задержали контрабандиста за провоз 40 черепах в носках

В Калифорнии задержали мужчину по обвинению в контрабанде охраняемого вида черепах. В его посылках нашли 40 восточных коробчатых черепах, упакованных в носки. Об этом пишет Sky News.
Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США задержала уроженца Китая Сай Кын Тина. В июне 2023 года мужчина получил почтой четыре коробки с носками, но вместе с бельем в них нашли десятки редких земноводных. Все они должны были попасть к нему домой. На прошлой неделе ему было официально предъявлено обвинение.
Преступники упаковали животных в носки, чтобы они не издавали шума. Для одной из черепашек путешествие стало фатальным, остальные 39 доехали живыми.
Мужчину подозревают в связи с контрабандистом Каном Джунтао, который переправил не менее 1500 черепах в 2017–2018 годах. Посредники преступника отправляли животных на адрес Тина в Гонконг, а оттуда — на материковый Китай. Арест бандита тогда не помешал деятельности группировки, отметили в службе охраны дикой природы.
Восточные коробчатые черепахи находятся под защитой Конвенции о международной торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны. Они могут жить более 100 лет, а также имеют красивый цветастый панцирь. На рынке за 40 таких можно было бы выручить 2,25 млн долларов.