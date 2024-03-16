В XIX веке из Северной Америки в Великобританию привезли семена и саженцы секвойи в таком большом количестве, что сейчас их больше, чем на родине. На острове насчитывается около 500 тыс. растений, а в Калифорнии — 80 тыс., передает The Guardian данные исследователей.
«Нередко их высаживали возле усадьб и вдоль дорожек. Эти дома сгорели, или их снесли, но секвойи все еще стоят», — рассказал доктор Фил Уилкс. Он опроверг опасения насчет инвазивного вида «достаточно безобидных» секвой: «Нет никаких доказательств того, что они обладают самосевом». Им удалось выжить в таком количестве, потому что для людей они представляли ценность, пояснил он.
Три 40-метровые секвойи возвышаются над усадьбой поместья Уэйкхерст, хотя им нет и 150 лет, они считаются чуть ли не саженцами. На данный момент это одни из самых высоких деревьев в Великобритании, которые начинают возвышаться над пологом леса. В других частях страны есть намного выше.
На протяжении миллионов лет самые высокие деревья в мире украшали Калифорнию. Но за последнее столетие ландшафт региона претерпел значительные изменения, а леса понесли потери. На состояние секвой там влияют климатический кризис, опустошительные засухи и высокая температура. Большую часть старых лесов срубили поселенцы с чрезмерным аппетитом к хорошей древесине.