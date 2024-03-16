Три 40-метровые секвойи возвышаются над усадьбой поместья Уэйкхерст, хотя им нет и 150 лет, они считаются чуть ли не саженцами. На данный момент это одни из самых высоких деревьев в Великобритании, которые начинают возвышаться над пологом леса. В других частях страны есть намного выше.