Ученые десять лет изучали звуковой сигнал после падения метеорита. Он оказался грохотом грузовика

Ученые в течение 10 лет исследовали странный звуковой сигнал, предположительно, исходивший от метеорита в Папуа-Новой Гвинее. Исследователи из Университета Джона Хопкинса уверены, что им оказались вибрации от грузовика.
Метеор пролетел над западной частью Тихого океана и приземлился на севере страны в январе 2014 года. После этого сейсмометр на станции острова Манус зафиксировал странные колебания почвы, которые ученые приняли за возможный звуковой сигнал, исходящий от упавшего камня. В 2023 году рядом с местом на океанском дне, где, как считалось, упали кусочки метеорита, были обнаружены элементы инопланетного происхождения.
Теперь же исследователи университета уверены, что полученные данные были истолкованы неправильно, а их причиной, скорее всего, оказался грохот проезжавшего мимо грузовика. Их вывод основан на том, что колебания совпадают с направлением дороги рядом со станцией, а метеор вошел в атмосферу не в том месте, как думали ранее.
«Сигнал менял направление с течением времени, в точности совпадая с дорогой, проходящей мимо сейсмометра. Очень сложно подтвердить, что сигнал не вызван именно этим конкретным фактором. Но мы можем показать, что таких сигналов много, что они имеют все характеристики, которые мы ожидали бы от грузовика, и ни одной характеристики, которую мы ожидали бы от метеорита», — говорит Бенджамин Фернандо, планетарный сейсмолог, возглавивший исследование.
Его команда собрала данные со станций в Австралии и Палау, чтобы определить другие колебания грунта во время падения метеорита. Из них следует, что камень на самом деле упал в 150 километрах от того места, где искали его следы. Хотя в первой точке ранее нашли следы странных материалов, вероятно, внеземного происхождения, исследователь уверен, что ими оказались маленькие куски метора, либо фрагменты, образованные при ударе камня о поверхность.
«Место падения огненного шара находилось далеко от того места, куда отправилась океанографическая экспедиция, чтобы извлечь фрагменты метеора. Они не только использовали неправильный сигнал, но и искали его не в том месте», — утверждает Фернандо.
«Что бы ни было найдено на морском дне, оно никак не связано с этим метеоритом, независимо от того, был ли это природный космический камень или фрагмент инопланетного космического корабля, хотя мы сильно подозреваем, что это были не инопланетяне», — добавляет лидер группы исследователей.