Ученые десять лет изучали звуковой сигнал после падения метеорита. Он оказался грохотом грузовика

«Сигнал менял направление с течением времени, в точности совпадая с дорогой, проходящей мимо сейсмометра. Очень сложно подтвердить, что сигнал не вызван именно этим конкретным фактором. Но мы можем показать, что таких сигналов много, что они имеют все характеристики, которые мы ожидали бы от грузовика, и ни одной характеристики, которую мы ожидали бы от метеорита», — говорит Бенджамин Фернандо, планетарный сейсмолог, возглавивший исследование.