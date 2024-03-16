Лолита назвала вечеринку Насти Ивлеевой «самой скучной вечеринкой в моей жизни»

«Я между гастролями настолько уставшая была, что решила все-таки один раз за год куда‑то выйти. Это правда абсолютная. И когда я вышла с вечеринки, я своему приятелю сказала: „Это самая скучная вечеринка в моей жизни!“ И в процессе вечеринки мы с моими возрастными друзьями, которые там были, говорили: „Боже, как скучно! Молодежь не умеет гулять. Вот мы в свое время…“ В этот момент нас щелкали, а на фото получается, что [нам] весело», — передает артистка.