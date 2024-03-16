Лолита назвала вечеринку Насти Ивлеевой «самой скучной вечеринкой в моей жизни»

Лолита назвала «почти голую» вечеринку Насти Ивлеевой самой скучной тусовкой в своей жизни. Такое признание она сделала в разговре с ютуб-блогом «Повесточка».
«Я между гастролями настолько уставшая была, что решила все-таки один раз за год куда‑то выйти. Это правда абсолютная. И когда я вышла с вечеринки, я своему приятелю сказала: „Это самая скучная вечеринка в моей жизни!“ И в процессе вечеринки мы с моими возрастными друзьями, которые там были, говорили: „Боже, как скучно! Молодежь не умеет гулять. Вот мы в свое время…“ В этот момент нас щелкали, а на фото получается, что [нам] весело», — передает артистка.
Лолита поделилась, что заметила кампанию по возбуждению ненависти в свой адрес.
«Выяснилось, что это самая шумная вечеринка в моей жизни. Я не думала, что все так серьезно. [В какой‑то момент] пошло больше хейта определенной направленности. Ты видишь, когда по тебе работают: закрытые аккаунты, одинаковые иконки, одинаковый слог, просто его очень много», — говорит она.
«Серьезно все началось, когда один концерт отменили, второй, а потом 30. Все 30 концертов тура под отмену, все корпоративы под отмену, и это все одновременно происходит. Где‑то дней за пять я поняла, что все очень серьезно», — отмечает певица.
В то же время Лолита заметила волну поддержки не только от близких и коллег в индустрии, но и посторонних людей.
«Всегда говорю, что в нашем цехе нет уродов. Если есть, то они не из нашего цеха. Когда я взяла трубку, мои друзья и коллеги все с такими соболезнованиями говорили. Кто‑то плакал в трубку. Мне говорят: „Прими соболезнования“. Я думаю, Господи, когда умру, наверное, это так будет выглядеть. Когда кто‑то тебе при жизни плачет в трубку, наверное, твои коллеги хорошо к тебе относятся. Ни один человек не отвернулся», — делится она.
«Я с опаской начала выходить на улицу. Думала, что выйду за молоком и мне глаз подобьют. Но я выхожу, и мне улыбаются: „Лолиточка, что у вас происходит? Да вы что? Да мы вас знаем“. С рынка продовольственного продавщицы присылают мне подарки в виде еды. Запрет концертов вызвал желание прислать мне еду, и они не единственные. И вот тут у тебя проходит усталость и начинается осознание, что, по-моему, это все», — удивляется певица.