Элайджа Вуд и Рэндалл Парк озвучат персонажей мультфильма по Among Us

Мультсериал «Among Us» построен на том же синопсисе, что и оригинальная игра: одного из героев должен подчинить себе инопланетный оборотень, нацеленный уничтожить корабль и его команду. Персонажи должны вычислить самозванца либо станут его жертвами. Дата релиза пока не объявлена.