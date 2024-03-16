Элайджа Вуд и Рэндалл Парк озвучат персонажей мультфильма по Among Us

Variety узнал состав актеров, участвующих в озвучке персонажей мультфильма по популярной игре Among Us. Среди них есть Элайджа Вуд и Рэндалл Парк.
По информации издания, проектом занимается студия телеканала CBS, а его шоураннером выступит Оуэн Деннис, автор мультсериала «Бесконечный поезд». Кроме того, анимацией займется студия Titmouse, ранее нарисовавшая хит Netflix «Большой рот» и сериал «Звездный путь: Нижние палубы». Также к проекту привлечены авторы оригинальной игры из студии Innersloth.
CBS также назвал имена исполнителей главных ролей. Рэндалл Парк («Аквамен», «Человек-муравей») озвучит Красного, лидера команды звездолета «Скельд». Чертами его персонажа должны быть самоуверенность и подхалимство, а также некомпетентность, вопреки которой он, тем не менее, двигается по службе.
Эшли Джонсон («Одни из нас», «Мстители») станет голосом Фиолетовой, саркастичной ответственной по безопасности. Ее героиня будет подозревать всех и каждого, а также портить настроение команде.
Иветта Николь Браун («500 дней лета», «Сообщество») озвучит заведующую кадрами Оранжевую. Про ее персонажа пишут, что она «бесхребетная корпоративная шушера», намеренная сократить всех и каждого наиболее неприятным способом.
Наконец, Элайджа Вуд сыграет стажера Зеленого. Его герой должен быть самоуверенным болваном, устроившимся на неоплачиваемую стажировку и готовым делать все, что ему скажут.
Мультсериал «Among Us» построен на том же синопсисе, что и оригинальная игра: одного из героев должен подчинить себе инопланетный оборотень, нацеленный уничтожить корабль и его команду. Персонажи должны вычислить самозванца либо станут его жертвами. Дата релиза пока не объявлена.