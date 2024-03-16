«Просить прощения будешь в аду»: Netflix показал тизер адаптации манги «Городской охотник»

Netflix показал тизер японской адаптации манги «Городской охотник». Сериал попадет на стриминг 25 апреля.
Оригинальная детективная манга выходила в конце 1980-х и заработала большую популярность, получив три аниме-сериала и шесть игровых воплощений, в том числе, гонконгский комедийный боевик с Джеки Чаном.
Трейлер знакомит зрителей с Рё Саэбой, превосходным бойцом и стрелком, намеренным избавить Токио от преступников. Однако быстро выясняется, что у детектива есть большой недостаток — он невероятный бабник, из‑за чего часто попадает в различные проблемы.
После серии сцен, в которых авторы демонстрируют способности и эксцентричные выходки героя, трейлер принимает трагический оборот. Саэба отправляется на миссию по спасению косплеерши, но становится свидетелем смерти своего напарника Хидеюки. Умирая, тот просит друга защитить свою сестру Каори. Девушке предстоит продолжить дело брата, присоединиться к Ре, а также отбиваться от его подкатов.
Действие нового сериала перенесли в современный мир, впрочем, его действие происходит на реальных улицах районов Синдзюку и Кабукичо. Впрочем, в образе Саэбы не так уж и много изменений: персонаж сохранил обязательный Colt Python, а также носит знакомый длинный плащ. Кроме того, в трейлере можно услышать обновленную версию песни «Get Wild», звучавшей в оригинальном аниме.