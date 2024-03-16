«Просить прощения будешь в аду»: Netflix показал тизер адаптации манги «Городской охотник»

Действие нового сериала перенесли в современный мир, впрочем, его действие происходит на реальных улицах районов Синдзюку и Кабукичо. Впрочем, в образе Саэбы не так уж и много изменений: персонаж сохранил обязательный Colt Python, а также носит знакомый длинный плащ. Кроме того, в трейлере можно услышать обновленную версию песни «Get Wild», звучавшей в оригинальном аниме.