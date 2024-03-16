В Казахстане ведущие ток-шоу уговаривали женщину помириться с избившим её мужем. Затем шоу закрыли

В Казахстане государственному телеканалу «Хабар» пришлось закрыть ток-шоу «Бірақ» после выпуска с матерью, пострадавшей от домашнего насилия. Ведущие позвали в студию её мужа и просили пару помириться. На историю обратила внимание Orda.
О ситуации рассказала глава местного центра поддержки женщин и детей «Қорғау Астана» Анна Рыль в своем фейсбуке*. По её словам, сотрудники канала обманули пострадавшую и без её ведома позвали мужчину в прямой эфир 11 марта.
«Будучи в браке более 18 лет, имея 6-х детей, она до последнего терпела от пьющего мужа побои и насилие, последней каплей стало, когда муж, избивая ее ,сломал ей руку, тогда женщина взяв с собой только детей сбежала из Шымкента в Астану. Три месяца назад он нашел ее, пришел пьяный и устроил скандал, соседи вызвали полицию, женщина попала к нам.», — передает историю подопечной Рыль.
Правозащитница отмечает, что перед эфиром авторы шоу взяли полное слез интервью у женщины и её старшей дочери, а также пообещали не показывать лица героини и не пускать мужа в студию.
«Во время шоу, когда женщина рассказывала о своей ситуации, вышел ее муж. Мужчина стал оправдывать свое поведение, попросил [жену] снять маску. В конце передачи ему вручили букет, с которым бывший муж стал подходить к Г. , при этом ведущий шоу „Бiрак“ уговаривал женщину разрешить детям встречаться с отцом и что мужчину они пригласили на шоу с целью примириться и увидеть детей», — пишет Рыль.
Более того, по словам представительницы кризисного центра, за кадром мужчина-ведущий сказал ей, что центр должен примирить пару и не допустить развода, а редактор пообещал нанять агрессору адвокатов, чтобы помочь ему встретиться с детьми.
«Появление мужа для Г. стало огромным стрессом, она просила не подходить к ней, сквозь слезы напоминала ему, как он избивал ее, повредил ей позвоночник, сказала, что она не против его встреч с детьми, дети сами не хотят с ним встречаться, так как кроме агрессии, не получали ничего», — добавляет она.
Рыль подчеркивает, что её коллеги работали с женщиной три месяца над её эмоциональным состоянием и старались не допустить повторения насилия, однако их усилия оказались перечеркнуты поступком редакторов шоу.
«Если бы команда готовящая это шоу, внимательно выслушала женщину, нашего социального работника, то узнали бы, что два дня назад этот горе отец приходил к приюту в сопровождении участкового инспектора полиции, требуя увидеться с детьми, при этом матерился во дворе центра, а недели две назад приходил к приюту в нетрезвом состоянии, что опровергает его слова, что он год как не пьет», — замечает она.
После этого заявления министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что телешоу «Бірақ» закроют. «Редакция должна была соблюсти все этические нормы, не допускать даже скрытой поддержки семейно-бытового насилия и провокаций, не унижать героев публично. Произошедшее в прямом эфире должно стать большим уроком для редакции телеканала», — написала чиновница в фейсбуке.
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