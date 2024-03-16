В Казахстане ведущие ток-шоу уговаривали женщину помириться с избившим её мужем. Затем шоу закрыли

«Если бы команда готовящая это шоу, внимательно выслушала женщину, нашего социального работника, то узнали бы, что два дня назад этот горе отец приходил к приюту в сопровождении участкового инспектора полиции, требуя увидеться с детьми, при этом матерился во дворе центра, а недели две назад приходил к приюту в нетрезвом состоянии, что опровергает его слова, что он год как не пьет», — замечает она.