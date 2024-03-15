Актриса Лола Глаудини заявила, что Джонни Депп нахамил ей на съемках

Американская актриса Лола Глаудини, известная по сериалам «Мыслить как преступник» и «Сопрано», обвинила Джонни Деппа в грубости и неуважении. Об этом написал Independent.
Артисты снимались вместе в фильме «Кокаин», который вышел в 2001 году. По словам Глаудини, Депп накричал на нее прямо во время первого съемочного дня. Он якобы набросился на партнершу, когда та засмеялась в сцене по просьбе режиссера.
Глаудини заявила, что Депп подошел к ней, ткнул ей пальцем в лицо и начал кричать. «Кем, черт возьми, ты себя возомнила? Заткнись нахрен. Я здесь и пытаюсь произнести свои реплики, а ты, черт тебя подери, отвлекаешь», — сказал, как утверждает Глаудини, актер.
На тот момент Глаудини не успела еще даже познакомиться с Деппом. Тем не менее, как отметила актриса, тот назвал ее «чертовой идиоткой» и потребовал, чтобы она помалкивала.
«Это был мой первый студийный фильм, до этого я снималась только в независимых лентах. И вот тут звезда, которую я боготворила, с которой так хотела работать, орет прямо мне в лицо», — вспомнила Глаудини.
Артистка призналась, что едва не расплакалась из‑за грубости Деппа, но хотела продолжить работу над фильмом. Позднее, как отметила Глаудини, Депп «принес извинения, не извинившись».
По словам актрисы, Депп заявил: «Ты знаешь, я тут изображаю этот бостонский акцент, и это реально влияет на меня».
Депп пока никак не прокомментировал слова Глаудини.