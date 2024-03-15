Актриса Лола Глаудини заявила, что Джонни Депп нахамил ей на съемках

Глаудини заявила, что Депп подошел к ней, ткнул ей пальцем в лицо и начал кричать. «Кем, черт возьми, ты себя возомнила? Заткнись нахрен. Я здесь и пытаюсь произнести свои реплики, а ты, черт тебя подери, отвлекаешь», — сказал, как утверждает Глаудини, актер.