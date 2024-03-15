В Лос-Анджелесе сгорел дом Кары Делевинь. Два человека пострадали

Сегодня в 01:16
Фото: из соцсетей Кары Делевинь

В Лос-Анджелесе в районе Студио-Сити сгорел дом, принадлежащий актрисе и модели Каре Делевинь. Два человека пострадали, сообщил Deadline.

Пожар на вилле, построенной в 1971 году, начался посреди ночи. Первые сообщения о нем поступили в пожарный департамент еще до 4:00 по местному времени. Экстренные службы прибыли на место немедленно.

Они обнаружили двухэтажный особняк площадью около 618 квадратных метров в огне. Пламя охватило одну комнату в задней части здания и перекинулось на чердак. Внутри дома никого не было.

Пожарные приступили к тушению огня. Вскоре после этого у дома обрушилась крыша. В тушении постройки участвовали 94 специалиста. Им потребовалось 2 часа и 16 минут, чтобы добраться до эпицентра пожара, локализовать его и потушить.

Одному из пожарных потребовалась медицинская помощь, в данный момент он находится в удовлетворительном состоянии. Еще один человек получил незначительное отравление дымом.

Владелица сгоревшего дома Делевинь в данный момент находится в Лондоне, где участвует в театральной постановке. Случившееся с ее домом она прокомментировала в соцсетях.

Актриса опубликовала фотографию двух кошек и написала: «Мое сердце сегодня разбито. Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока, поэтому цените то, что у вас есть».

Позднее Делевинь добавила, что ее питомцы смогли выжить в пожаре. Модель поблагодарила пожарных. Причина возгорания в доме Делевинь пока неясна.

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