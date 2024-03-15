В Черкассах пес, который восемь лет ждал своего погибшего хозяина, нашел новый дом

В городе Черкассы пес по имени Рекс, который восемь лет ждал своего погибшего хозяина, нашел новый дом. Об этом рассказала Русская служба Би-би-си.
Собаку приютила местная семья. Рекс живет у новых хозяев уже два месяца. По словам волотера Сергея Зализняка, пес за это время изменился. Он стал веселым и ухоженным.
Поначалу Рекс побаивался свою новую хозяйку Аллу. Но затем он привык к новым людям и новому дому. Рекса в течение нескольких недель лечили от последствий перенесенной болезни Лайма.
Из‑за недуга у пса появились проблемы со слухом и суставами. Суставы воспалились, а также собаку мучил отит. Рекс и сейчас не может слышать, но это его, судя по всему, не слишком тревожит.
По словам Зализняка, Рексу сильно повезло. Историю его спасения волонтер называет чудом.
Зализняк нашел Рекса в ноябре 2023 года. По словам Сергея, пес потерял хозяина семь или восемь лет назад и с тех пор постоянно приходил на пляж, где любил рыбачить мужчина.
Местные жители подкармливали пса, а однажды нашли его почти без сил на пляже. Тогда люди попросили волонтеров помочь Рексу с медицинской помощью.