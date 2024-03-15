В ЮАР женщина спасла мужа от четырехметрового крокодила. Рептилия почти проглотила мужчину

В Южно-Африканской Республике женщина спасла мужа от напавшего на него четырехметрового крокодила, поколотив рептилию бревном. Об этом рассказал Daily Mirror.
37-летний Энтони Жубер отправился на рыбалку вместе с семьей и начальником Йоханом ван дер Колффом. Когда у сына Жубера запуталась леска во время ловли рыбы, мужчина зашел в воду, чтобы ему помочь.
В этот момент на Жубера набросился крокодил — тот, как оказалось, выжидал удобного момента, чтобы напасть на своих жертв. Животное схватило мужчину и наполовину заглотило его.
«Я не видел собственных ног, только его зубы и злобные глазки. Они смотрели на меня, пока он пятился от берега, чтобы утянуть меня на глубину», — вспоминал позже Жубер, попытавшийся надавить на глаза рептилии.
Энтони признался, что он не чуствовал боли и пытался выколоть крокодилу глаза. Но тот не обращал на его действия особого внимания, продолжая трясти свою жертву из стороны в сторону.
«Честно говоря, я думал, что он просто оторвет мне ноги. Когда смотришь на раны, просто невероятно, что я не потерял одну или обе ноги. Я никогда не забуду его зубы и то, как он смотрел на меня», — рассказал Жубер.
Ван дер Колфф пришел на помощь коллеге: он схватил его за пояс и начал тянуть к берегу. Но справиться одному с огромным крокодилом у мужчины не получилось. К счастью, к месту происшествия прибежала жена Жубера.
Аннализ Жубер вооружилась бревном и начала лупить крокодила по голове. Женщина била рептилию до тех пор, пока та не отпустила ее супруга. Вскоре жена ван дер Колффа Бьянка оказала первую помощь пострадавшему.
«До меня только сейчас дошло, что я спасла ему жизнь, и я не знаю, как я это сделала. Я была в сильном шоке. Половина моего мужа оказалась внутри гигантского крокодила», — прокомментировала Аннализ.
Она рассказала, что очень беспокоилась, что Энтони может истечь кровью или получить заражение, поэтому как можно быстрее отправила мужа в больницу. Туда его отвез ван дер Колфф.
В государственной больнице Жуберу не оказали оперативную помощь: на следующее утро семья обнаружила, что ему даже толком не обработали раны. После этого близкие перевезли Энтони в частную клинику. Лечение там уже обошлось семье примерно в полмиллиона рублей.
«Мы открыли фандрайзинговую страницу, чтобы попытаться помочь его семье с медицинскими счетами, поскольку пройдет как минимум три месяца, пока он не встанет на ноги, так что у них не будет никакой зарплаты, которая помогла бы им», — добавила Бьянка ван дер Колфф.