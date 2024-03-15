В Москве суд арестовал мужчину, который столкнул бывшую девушку под поезд в метро

Черемушкинский суд Москвы отправил под арест мужчину, который столкнул свою бывшую девушку под поезд на станции метро «Войковская». Об этом сообщил Business FM.
39-летний Антон Маторин проведет под стражей два месяца. Его обвиняют в покушении на убийство. Мужчина признал свою вину. Ранее он заявил полиции, что напал на экс-возлюбленную, поскольку та разорвала с ним отношения.
Инцидент произошел вечером 13 марта. Маторин схватил бывшую партнершу за капюшон, повалил ее на пол платформы, после чего столкнул ее на пути. Девушке удалось спастись: она сгруппировалась в желобе, а машинист поезда осуществил экстренное торможение.
Пассажиры метро задержали Маторина на месте преступления. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Известно, что до покушения на убийство Маторин около полугода преследовал экс-подругу.
По информации СМИ, пара встречалась около года, но затем девушка разорвала отношения. Маторин начал угрожать ей. Девушка обращалась в правоохранительные органы, но там ей не помогли, заявив, что преследование не является преступлением.