Создатель караоке Сигэйти Нэгиси умер в возрасте 100 лет

В Японии скончался Сигэйти Нэгиси, создатель караоке. Ему было 100 лет, сообщил Sky News со ссылкой на журналиста Мэтта Алта, который брал интервью у изобретателя в 2018 году.
Нэгиси умер 26 января после падения, рассказала Алту дочь создателя караоке Ацуми Такано. У Нэгиси осталось трое детей, пятеро внуков и восемь правнуков.
«Автоматизировав пение, он заслужил неприязнь исполнителей, которые считали его машину угрозой для своей работы», — отметил Алт, назвав Нэгиси легендой и вспомнив о его достижениях.
В 1967 году Нэгиси выпустил первую караоке-машину под названием Sparko Box. По словам Алта, на сегодняшний день сохранилась только одна копия этого агрегата. Всего их было создано 8000.
Нэгиси установил Sparko Box в различных заведениях по всей Японии, но вскоре устал от конфликтов с музыкантами и обслуживания автоматов. Он ушел из караоке-бизнеса в 1975 году, так и не запатентовав свое изобретение.
По словам Такано, Нэгиси не беспокоился из‑за отсутствия патента на караоке и «испытывал огромную гордость, видя, как его идея превращается в культуру веселого времяпрепровождения с помощью песен по всему миру».