Благотворительный фонд X5 выделит 8 миллионов рублей на проекты по инклюзии

Организаторы надеются, что конкурс привлечет внимание бизнеса и общества к проблеме включения в активную общественную жизнь людей с особыми потребностями, в том числе в вопросах образования и трудоустройства. Самостоятельно Х5 работает в этом направлении с 2016 года. Например, обучает курьеров корректно общаться с клиентами с инвалидностью и проверяет все магазины на доступность для людей с различными ограничениями по здоровью, чтобы процесс совершения покупок был комфортен для них.