Благотворительный фонд X5 выделит 8 миллионов рублей на проекты по инклюзии

Благотворительный фонд «Выручаем», созданный X5 Group, запустит конкурс грантов на разработку проектов по инклюзии. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
Конкурс пройдет в регионах, где есть магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». В нем могут поучаствовать НКО, социальные предприниматели, инициативные группы и все желающие. Заявки начнут принимать 20 марта, а презентация самого конкурса состоится на конференции «Инклюзия: готовые решения для ретейла и не только».
Организаторы надеются, что конкурс привлечет внимание бизнеса и общества к проблеме включения в активную общественную жизнь людей с особыми потребностями, в том числе в вопросах образования и трудоустройства. Самостоятельно Х5 работает в этом направлении с 2016 года. Например, обучает курьеров корректно общаться с клиентами с инвалидностью и проверяет все магазины на доступность для людей с различными ограничениями по здоровью, чтобы процесс совершения покупок был комфортен для них.
Претендовать на гранты в конкурсе фонда могут как новые проекты, так и те, что уже были запущены, а сейчас требуют масштабирования и развития. За месяц X5 и Агентство стратегических инициатив (АСИ) выберут лучшие заявки.
Победители грантового конкурса реализуют свои проекты в 2024 году. Не менее трех инициатив получат финансирование на общую сумму в 8 млн рублей.
Фонд «Выручаем» появился в марте 2024 года. Он объединил благотворительные и социальные инициативы X5: продовольственную помощь людям в трудной жизненной ситуации, пропаганду здорового образа жизни, развитие волонтерства. Как объясняла компания, создание фонда позволит ей увеличить объем средств, направляемых на помощь нуждающимся, и количество самих благополучателей, а также эффективнее работать в регионах и заводить новые партнерства с региональными НКО.